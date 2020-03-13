Зимові канікули у школах Волині та Луцька: коли стартують і скільки триватимуть

Зимові канікули у школах Волині та Луцька: коли стартують і скільки триватимуть
Тривалість зимових канікул у школах Волині в середньому становитиме 14 або 21 день. Це залежить від того, чи переносили заклади осінні канікули.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.

Суспільне розпитало в освітян про ситуацію із завершенням навчального семестру в області та Луцьку.

Канікули на Волині: рішення приймає кожна школа окремо

Зимові канікули в більшості шкіл області розпочнуться з 24-го чи 30-го грудня, окремі навчальні заклади завершать навчання в інші дні. Усього в області – 561 школа, – сказала Тетяна Соломіна.

Єдиної дати старту зимових канікул у школах області немає, адже це пов'язано з тим, що кожен заклад освіти самостійно розподіляє канікулярний період.

"Були заклади, які в період осінніх канікул скорочували їх тривалість, щоб максимально використати теплу пору року. Тепер ці дні вони додадуть і зимові канікули будуть довшими: десь 21 день, десь 16 чи 14 днів. Ці рішення приймає педагогічна рада", – каже посадовиця.

Завершаться зимові канікули у школах області 8-го або 15-го січня.

Канікули в школах Луцька розпочнуться до кінця тижня

Зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади триватимуть мають розпочатися із 26-го грудня і триватимуть до 8-го січня, – розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.

"У школах Луцька з п'ятиденним навчальним тижнем освітній сезон першого семестру завершується 23 грудня, з шестиденним навчальним тижнем – з 24 грудня", – зазначив посадовець.

Другий навчальний семестр для міських шкіл попередньо має стартувати 9-го січня.

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Теги: Волинь, канікули
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