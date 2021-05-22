Чи зміняться тарифи на тепло та гарячу воду для населення

Чи зміняться тарифи на тепло та гарячу воду для населення
Тарифи на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону залишаться без змін.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на відео засідання Кабінету міністрів.

"Затвердили також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло та гарячу воду. Про що йдеться? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ці кошти підуть на те, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишилися без змін, але при цьому підприємства теплопостачання мали кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

"Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо", - підкреслив прем'єр-міністр.

Раніше стало відомо, що Київ поступово відновлюється після останньої ракетної атаки. 18 грудня у столиці повністю відновили роботу системи теплопостачання.

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Теги: ціни, тариф, електроенергія, вода
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