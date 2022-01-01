Волинські лісівники купили для військових 11 позашляховиків. ФОТО





Про це повідомляють у Волинському ОУЛМГ.



Допомога адресована для бійців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого. Повнопривідні позашляховики із необхідною комплектацією придбані коштом колективів лісівників Волині.



Автомобілі олинські лісівники завантажили матеріалами для утеплення приміщень та оборонних споруд, харчовою продукцією, медикаментами, засобами гігієни, окопними свічками, виготовленими вихованцями шкільних лісництв та дітьми із луцьких шкіл.



"Всі машини підвищеної прохідності. Дуже потрібні нашим хлопцям для виконання бойових завдань. Ви самі розумієте, які там зараз дороги, погодні умови", - зазначив полковник, начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Кивлюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські лісівники відправили на передову для захисників України 11 позашляховиків, завантажених усім необхідним.Про це повідомляють у Волинському ОУЛМГ.Допомога адресована для бійців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого. Повнопривідні позашляховики із необхідною комплектацією придбані коштом колективів лісівників Волині.Автомобілі олинські лісівники завантажили матеріалами для утеплення приміщень та оборонних споруд, харчовою продукцією, медикаментами, засобами гігієни, окопними свічками, виготовленими вихованцями шкільних лісництв та дітьми із луцьких шкіл."Всі машини підвищеної прохідності. Дуже потрібні нашим хлопцям для виконання бойових завдань. Ви самі розумієте, які там зараз дороги, погодні умови", - зазначив полковник, начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

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