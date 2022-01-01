Волинські лісівники купили для військових 11 позашляховиків. ФОТО

Волинські лісівники купили для військових 11 позашляховиків. ФОТО
Волинські лісівники відправили на передову для захисників України 11 позашляховиків, завантажених усім необхідним.

Про це повідомляють у Волинському ОУЛМГ.

Допомога адресована для бійців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого. Повнопривідні позашляховики із необхідною комплектацією придбані коштом колективів лісівників Волині.

Автомобілі олинські лісівники завантажили матеріалами для утеплення приміщень та оборонних споруд, харчовою продукцією, медикаментами, засобами гігієни, окопними свічками, виготовленими вихованцями шкільних лісництв та дітьми із луцьких шкіл.

"Всі машини підвищеної прохідності. Дуже потрібні нашим хлопцям для виконання бойових завдань. Ви самі розумієте, які там зараз дороги, погодні умови", - зазначив полковник, начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Кивлюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВОУЛМГ, Волинь, допомога, 14 ОМБр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь – серед лідерів за можливістю прийняти переселенців
Сьогодні, 06:31
Волинські лісівники купили для військових 11 позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредиту
Сьогодні, 03:41
На Тернопільщині комунальники знайшли в каналізації сотні євро та фунтів. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 02:17
Українці безкоштовно отримають LED-лампи замість лампочок старого зразка
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор Волинський резервіст паралімпійської збірної України придбав для 14 ОМБР акумулятор
28 лютий, 03:34
На Волині у сніговому заметі ввечері застрягла молода сім'я з дитиною. ФОТО На Волині у сніговому заметі ввечері застрягла молода сім'я з дитиною. ФОТО
19 грудень, 01:42
Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез
17 грудень, 05:28
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ
09 грудень, 08:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь – серед лідерів за можливістю прийняти переселенців
Сьогодні, 06:31
 0
Волинські лісівники купили для військових 11 позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредиту
Сьогодні, 03:41
 0
На Тернопільщині комунальники знайшли в каналізації сотні євро та фунтів. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 02:17
 0
Українці безкоштовно отримають LED-лампи замість лампочок старого зразка
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8