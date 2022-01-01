На Тернопільщині комунальники знайшли в каналізації сотні євро та фунтів. ВІДЕО 18+

На Тернопільщині комунальники знайшли в каналізації сотні євро та фунтів. ВІДЕО 18+
На Тернопільщині у містечку Ланівці місцеві комунальники, прочищаючи каналізацію знайшли сотні євро та фунтів стерлінгів.

Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький.

За словами очільника громади, комунальники чистили каналізацію і в процесі роботи виявили, що стоки були забиті справжніми грошима - євровими та фунтовими купюрами. Мер міста запевнив, що гроші - справжні.

На відео, яке знали робітники, видно, що купюри намагалися спалити. Комунальники нарахували 700 євро по 100 та фунти. Хто викинув гроші та скільки ще банкнот "гуляє" ланівецькою каналізацією - невідомо.

"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ", - написав мер Ланівців.

Увага, на відео - ненормативна лексика та щирий подив комунальників!


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Теги: Ланівці, Тернопільщина, гроші. курйоз
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