На Тернопільщині комунальники знайшли в каналізації сотні євро та фунтів. ВІДЕО 18+

На Тернопільщині у містечку Ланівці місцеві комунальники, прочищаючи каналізацію знайшли сотні євро та фунтів стерлінгів.Про це розповів міський голова ЛанівцівЗа словами очільника громади, комунальники чистили каналізацію і в процесі роботи виявили, що стоки були забиті справжніми грошима - євровими та фунтовими купюрами. Мер міста запевнив, що гроші - справжні.На відео, яке знали робітники, видно, що купюри намагалися спалити. Комунальники нарахували 700 євро по 100 та фунти. Хто викинув гроші та скільки ще банкнот "гуляє" ланівецькою каналізацією - невідомо."Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ", - написав мер Ланівців.