На Тернопільщині комунальники знайшли в каналізації сотні євро та фунтів. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 02:17
На Тернопільщині у містечку Ланівці місцеві комунальники, прочищаючи каналізацію знайшли сотні євро та фунтів стерлінгів.
Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький.
За словами очільника громади, комунальники чистили каналізацію і в процесі роботи виявили, що стоки були забиті справжніми грошима - євровими та фунтовими купюрами. Мер міста запевнив, що гроші - справжні.
На відео, яке знали робітники, видно, що купюри намагалися спалити. Комунальники нарахували 700 євро по 100 та фунти. Хто викинув гроші та скільки ще банкнот "гуляє" ланівецькою каналізацією - невідомо.
"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ", - написав мер Ланівців.
Увага, на відео - ненормативна лексика та щирий подив комунальників!
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Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький.
За словами очільника громади, комунальники чистили каналізацію і в процесі роботи виявили, що стоки були забиті справжніми грошима - євровими та фунтовими купюрами. Мер міста запевнив, що гроші - справжні.
На відео, яке знали робітники, видно, що купюри намагалися спалити. Комунальники нарахували 700 євро по 100 та фунти. Хто викинув гроші та скільки ще банкнот "гуляє" ланівецькою каналізацією - невідомо.
"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ", - написав мер Ланівців.
Увага, на відео - ненормативна лексика та щирий подив комунальників!
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