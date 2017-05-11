Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла: роз’яснення

Як повернути гроші з банкомату або терміналу після вимкнення світла: роз’яснення
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали поради, як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.

Про це повідомляють у пресслужбі Мінреінтеграції.

"Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту", - йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадують, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6000 гривень.

Також можна зняти готівку з карти в "Укрпошті" та на "Новій Пошті", звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.

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Теги: Банкомат, гроші, світло
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