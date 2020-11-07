На Волині оштрафували перевізників за проїзд дорогами великовагового транспорту

На Волині оштрафували перевізників за проїзд дорогами великовагового транспорту
За втручання прокуратури з перевізників стягнуть кошти за проїзд дорогами великовагового транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Господарські суди Волинської та Рівненської області задоволили позовні заяви Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті про стягнення з двох перевізників плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування на Волині великовагових вантажівок у розмірі понад 122 тисячі гривень.

Орган контролю виявив факт здійснення суб’єктами господарювання перевезення вантажу із перевищенням встановлених вагових обмежень без оформлення належних дозвільних документів та нарахував їм плату за проїзд.

Оскільки перевізники добровільно не сплатили ці кошти до державного бюджету, прокурори, втрутившись у ситуацію, у суді домоглися їх стягнення.

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Теги: Волинь, дороги, прокуратура, штраф
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