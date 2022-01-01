На Херсонщині знайшли 7 катівень окупантів

На Херсонщині знайшли 7 катівень окупантів
Поліція виявила сім катівень і вісім місць несвободи російських загарбників на деокупованій Херсонщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав т.в.о. начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Кований.

"Загалом розпочато понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів на території Херсонщини від початку бойових дій", - сказав Кований.

Він сказав, що наразі на деопупованих територіях працюють спеціалізовані спільні слідчі групи, до складу яких входять слідчі поліції, криміналісти, співробітники прокуратури і Служби безпеки України.

За його словами, відповідно фіксування про катівні і місця утримання громадян російськими окупантами відбувається не тільки за участі поліцейських.

"Якщо брати нашу специфіку, то на теперішній час на деокупованих територіях зафіксовано сім катівень та вісім місць несвободи", - сказав він.

Зокрема, у Херсоні виявлено три катівні і одне місце несвободи. Ще чотири катівні і сім місць несвободи були виявлені у Бериславському районі.

"Але це не всі. Це лише ті, за які можу говорити я як поліцейський", - додав він.

Кований зазначив, що у Херсоні найбільшим місцем катування громадян був ізолятор тимчасового тримання, у якому вже підтверджено понад 300 випадків катування і встановленні усі особи, які дають свідчення.

"Загалом ця цифра щодня зростає і точна кількості людей, які пройшли через цю катівню, ще не встановлена", - сказав він.

Також, за його даними, наразі слідчими підтверджено інформацію про загибель з початку бойових дій 332 цивільних, 17 з них – діти, а ще 74 особи не встановлені.

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Теги: катівні, Херсонщина
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