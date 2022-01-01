У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, – АР





Про це повідомляє



За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.



Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.



Могили виглядали як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але в основному з подряпаними від руки цифрами. маленькі таблички. Декілька могил було відзначено більш ніж одним номером, що потенційно вказувало на більш ніж один набір людських останків.



В агентстві зазначають, що в середньому на території масових поховань розташована одна могила на шість квадратних метрів. Журналісти також змогли проаналізувати цвинтарі у селах Мангуш та Виноградне, де з березня було вирито аналогічні братські могили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли близько 10 300 нових могил, більшість з яких перебувають на цвинтарі у Старому Криму.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.Могили виглядали як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але в основному з подряпаними від руки цифрами. маленькі таблички. Декілька могил було відзначено більш ніж одним номером, що потенційно вказувало на більш ніж один набір людських останків.В агентстві зазначають, що в середньому на території масових поховань розташована одна могила на шість квадратних метрів. Журналісти також змогли проаналізувати цвинтарі у селах Мангуш та Виноградне, де з березня було вирито аналогічні братські могили.

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