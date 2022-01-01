У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, – АР

У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, – АР
У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли близько 10 300 нових могил, більшість з яких перебувають на цвинтарі у Старому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

За даними супутникових знімків, з початку березня зафіксовано значне розширення місць поховань. Загальна площа, де розташовані могили, становить понад 51500 квадратних метрів.

Журналісти AP провели розслідування за допомогою безпілотників і зафіксували, як росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншів, які потім були засипані.

Могили виглядали як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але в основному з подряпаними від руки цифрами. маленькі таблички. Декілька могил було відзначено більш ніж одним номером, що потенційно вказувало на більш ніж один набір людських останків.

В агентстві зазначають, що в середньому на території масових поховань розташована одна могила на шість квадратних метрів. Журналісти також змогли проаналізувати цвинтарі у селах Мангуш та Виноградне, де з березня було вирито аналогічні братські могили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, братські могили
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи будуть в українців вихідні на Новий рік та Різдво
Сьогодні, 15:52
Росія атакувала ракетами Краматорськ
Сьогодні, 15:30
У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, – АР
Сьогодні, 15:12
На Запоріжжі загинув військовий з Волині Сергій Пугач
Сьогодні, 14:51
На Херсонщині знайшли 7 катівень окупантів
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі
16 червень, 13:22
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі
05 грудень, 10:39
У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя У Луцьку відбудеться акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
16 листопад, 20:22
Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО
15 листопад, 16:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Світлофори на п‘ятьох перехрестях Луцька працюватимуть в разі вимкнення електрики
Сьогодні, 16:18
 0
Передноворічні «закупи»: волинян просять обирати найменш завантажені пункти пропуску
Сьогодні, 16:01
 0
Чи будуть в українців вихідні на Новий рік та Різдво
Сьогодні, 15:52
 0
Росія атакувала ракетами Краматорськ
Сьогодні, 15:30
 0
У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил, – АР
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8