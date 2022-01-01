Росія атакувала ракетами Краматорськ

Росія атакувала ракетами Краматорськ
Вдень 22 грудня російські військові завдали двох ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Він уточнив, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську.

В області триває повітряна тривога.


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Теги: Краматорськ, обстріли, Росія
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