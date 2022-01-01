Росія атакувала ракетами Краматорськ





Про це Кирило Тимошенко в Telegram.



Він уточнив, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську.



В області триває повітряна тривога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 22 грудня російські військові завдали двох ракетних ударів по Краматорську Донецької області.Про це повідомив заступник голови Офісу президентав Telegram.Він уточнив, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську.В області триває повітряна тривога.

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