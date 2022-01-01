Росія атакувала ракетами Краматорськ
Сьогодні, 15:30
Вдень 22 грудня російські військові завдали двох ракетних ударів по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
Він уточнив, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську.
В області триває повітряна тривога.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
Він уточнив, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську.
В області триває повітряна тривога.
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