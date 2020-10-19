Чи будуть в українців вихідні на Новий рік та Різдво

Чи будуть в українців вихідні на Новий рік та Різдво
Через війну трьох додаткові вихідні на різдвяно-новорічні свята не буде. У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Прийнятий у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

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Теги: Новий рік, Різдво, вихідні
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