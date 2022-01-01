Світлофори на п‘ятьох перехрестях Луцька працюватимуть в разі вимкнення електрики
Сьогодні, 16:18
Блоками безперебійного живлення обладнали п’ять перехресть Луцька, ще на 5 планують обладнати незабаром. Особливу увагу, за словами мера, слід звернути на проспект Соборності.
Про це повідомив директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін у четвер, 22 грудня, на розширеній нараді міського голови, пише ВСН.
За його словами, наразі забезпечено 5 перехресть безперебійними блоками живленням: Ковельська - Набережна, Задворецька - Рівненська, Задворецька - Карпенка Карого, Карпенка Карого - Дубнівська, Гнідавська - Потебні.
«Ще п‘ять об‘єктів планується забезпечити безперебійним живленням. На декількох світлофорах вже поставили реле перемикання з однієї підстанції на іншу. Зробили це на таких світлофорних об‘єктах: Рівненська - Відродження, Авторемонтна - Рівненська, проспект Молоді - проспект Соборності», - пояснив Мазін.
Міський голова зазначив, що особливу увагу слід звернути на проспект Соборності, де є дуже щільний трафік: Соборності - Чорновола, Соборності - Воїнів - Інтернаціоналістів, Соборності - Молоді. За його словами, наступні безперебійники, які отримає місто, потрібно поставити туди.
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Про це повідомив директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін у четвер, 22 грудня, на розширеній нараді міського голови, пише ВСН.
За його словами, наразі забезпечено 5 перехресть безперебійними блоками живленням: Ковельська - Набережна, Задворецька - Рівненська, Задворецька - Карпенка Карого, Карпенка Карого - Дубнівська, Гнідавська - Потебні.
«Ще п‘ять об‘єктів планується забезпечити безперебійним живленням. На декількох світлофорах вже поставили реле перемикання з однієї підстанції на іншу. Зробили це на таких світлофорних об‘єктах: Рівненська - Відродження, Авторемонтна - Рівненська, проспект Молоді - проспект Соборності», - пояснив Мазін.
Міський голова зазначив, що особливу увагу слід звернути на проспект Соборності, де є дуже щільний трафік: Соборності - Чорновола, Соборності - Воїнів - Інтернаціоналістів, Соборності - Молоді. За його словами, наступні безперебійники, які отримає місто, потрібно поставити туди.
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