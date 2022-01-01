Світлофори на п‘ятьох перехрестях Луцька працюватимуть в разі вимкнення електрики

Світлофори на п‘ятьох перехрестях Луцька працюватимуть в разі вимкнення електрики
Блоками безперебійного живлення обладнали п’ять перехресть Луцька, ще на 5 планують обладнати незабаром. Особливу увагу, за словами мера, слід звернути на проспект Соборності.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін у четвер, 22 грудня, на розширеній нараді міського голови, пише ВСН.

За його словами, наразі забезпечено 5 перехресть безперебійними блоками живленням: Ковельська - Набережна, Задворецька - Рівненська, Задворецька - Карпенка Карого, Карпенка Карого - Дубнівська, Гнідавська - Потебні.

«Ще п‘ять об‘єктів планується забезпечити безперебійним живленням. На декількох світлофорах вже поставили реле перемикання з однієї підстанції на іншу. Зробили це на таких світлофорних об‘єктах: Рівненська - Відродження, Авторемонтна - Рівненська, проспект Молоді - проспект Соборності», - пояснив Мазін.

Міський голова зазначив, що особливу увагу слід звернути на проспект Соборності, де є дуже щільний трафік: Соборності - Чорновола, Соборності - Воїнів - Інтернаціоналістів, Соборності - Молоді. За його словами, наступні безперебійники, які отримає місто, потрібно поставити туди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, світлофори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком
Сьогодні, 16:44
Хотів зробити сюрприз: у Луцьку патрульні знайшли дитину, яка загубилася
Сьогодні, 16:30
Світлофори на п‘ятьох перехрестях Луцька працюватимуть в разі вимкнення електрики
Сьогодні, 16:18
Передноворічні «закупи»: волинян просять обирати найменш завантажені пункти пропуску
Сьогодні, 16:01
Чи будуть в українців вихідні на Новий рік та Різдво
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
На проспекті Перемоги у Луцьку не працюють світлофори. Коли їх ввімкнуть На проспекті Перемоги у Луцьку не працюють світлофори. Коли їх ввімкнуть
29 червень, 15:45
21 грудня на Волині: гортаючи календар 21 грудня на Волині: гортаючи календар
21 грудень, 00:00
Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку
20 грудень, 15:00
17 грудня на Волині: гортаючи календар 17 грудня на Волині: гортаючи календар
17 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» відновлюють електронну чергу
Сьогодні, 17:47
 0
Куди звертатися волинянам, якщо рідні чи друзі зникли безвісти під час війни
Сьогодні, 17:30
 0
Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України
Сьогодні, 17:22
 0
Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа, – Міненерго
Сьогодні, 17:10
 0
Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі. ФОТО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8