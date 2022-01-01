Світлофори на п‘ятьох перехрестях Луцька працюватимуть в разі вимкнення електрики





Про це повідомив директор комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін у четвер, 22 грудня, на розширеній нараді міського голови, пише



За його словами, наразі забезпечено 5 перехресть безперебійними блоками живленням: Ковельська - Набережна, Задворецька - Рівненська, Задворецька - Карпенка Карого, Карпенка Карого - Дубнівська, Гнідавська - Потебні.



«Ще п‘ять об‘єктів планується забезпечити безперебійним живленням. На декількох світлофорах вже поставили реле перемикання з однієї підстанції на іншу. Зробили це на таких світлофорних об‘єктах: Рівненська - Відродження, Авторемонтна - Рівненська, проспект Молоді - проспект Соборності», - пояснив Мазін.



Міський голова зазначив, що особливу увагу слід звернути на проспект Соборності, де є дуже щільний трафік: Соборності - Чорновола, Соборності - Воїнів - Інтернаціоналістів, Соборності - Молоді. За його словами, наступні безперебійники, які отримає місто, потрібно поставити туди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блоками безперебійного живлення обладнали п’ять перехресть Луцька, ще на 5 планують обладнати незабаром. Особливу увагу, за словами мера, слід звернути на проспект Соборності.Про це повідомив директор комунального підприємства «Луцьксвітло»у четвер, 22 грудня, на розширеній нараді міського голови, пише ВСН За його словами, наразі забезпечено 5 перехресть безперебійними блоками живленням: Ковельська - Набережна, Задворецька - Рівненська, Задворецька - Карпенка Карого, Карпенка Карого - Дубнівська, Гнідавська - Потебні.«Ще п‘ять об‘єктів планується забезпечити безперебійним живленням. На декількох світлофорах вже поставили реле перемикання з однієї підстанції на іншу. Зробили це на таких світлофорних об‘єктах: Рівненська - Відродження, Авторемонтна - Рівненська, проспект Молоді - проспект Соборності», - пояснив Мазін.Міський голова зазначив, що особливу увагу слід звернути на проспект Соборності, де є дуже щільний трафік: Соборності - Чорновола, Соборності - Воїнів - Інтернаціоналістів, Соборності - Молоді. За його словами, наступні безперебійники, які отримає місто, потрібно поставити туди.

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