Хотів зробити сюрприз: у Луцьку патрульні знайшли дитину, яка загубилася

Хотів зробити сюрприз: у Луцьку патрульні знайшли дитину, яка загубилася
Учора, 21 грудня, близько 22-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від заявниці, яка повідомила, що виявила на проспекті Соборності хлопчика, який загубився.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Оперативно прибувши на місце події, патрульні розпитали жінку про подробиці. Вона повідомила, що звернула увагу на дитину, бо він був сам надворі у пізню годину.

7-річний хлопчик же розповів патрульним, що вирішив зробити сюрприз та вийшов мамі на зустріч. Жінка якраз поверталася додому з роботи та розминулася із сином.

Інспектори встановили місце проживання дитини та передали батькам.

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Теги: Луцьк, патрульна поліція
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