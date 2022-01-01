Хотів зробити сюрприз: у Луцьку патрульні знайшли дитину, яка загубилася
Сьогодні, 16:30
Учора, 21 грудня, близько 22-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від заявниці, яка повідомила, що виявила на проспекті Соборності хлопчика, який загубився.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Оперативно прибувши на місце події, патрульні розпитали жінку про подробиці. Вона повідомила, що звернула увагу на дитину, бо він був сам надворі у пізню годину.
7-річний хлопчик же розповів патрульним, що вирішив зробити сюрприз та вийшов мамі на зустріч. Жінка якраз поверталася додому з роботи та розминулася із сином.
Інспектори встановили місце проживання дитини та передали батькам.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Оперативно прибувши на місце події, патрульні розпитали жінку про подробиці. Вона повідомила, що звернула увагу на дитину, бо він був сам надворі у пізню годину.
7-річний хлопчик же розповів патрульним, що вирішив зробити сюрприз та вийшов мамі на зустріч. Жінка якраз поверталася додому з роботи та розминулася із сином.
Інспектори встановили місце проживання дитини та передали батькам.
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