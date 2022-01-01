«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком

«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком
У Нововолинську провели в останню дорогу загиблого захисника Максима Багнюка.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей. Немає слів, які б зарадили їхньому горю. Війна забирає в нас найкращих синів. Найвідважніших, хоробрих і сильних. Серед таких – Максим Багнюк. Він віддав своє молоде життя в боротьбі з ворогом, на полі бою. Заради майбутнього наших дітей, заради України", - йдеться в повідомленні.
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком

Борис Карпус наголосив, що молитва, незламна боротьба і непохитна віра в Перемогу – це те, що ми маємо робити на знак доброї пам’яті й шани про нашого Героя.
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком

Сили та мужності батькам і рідним. Вічна пам’ять Герою!
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком

Фото: Володимира Єфімова.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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