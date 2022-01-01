«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком
Сьогодні, 16:44
У Нововолинську провели в останню дорогу загиблого захисника Максима Багнюка.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей. Немає слів, які б зарадили їхньому горю. Війна забирає в нас найкращих синів. Найвідважніших, хоробрих і сильних. Серед таких – Максим Багнюк. Він віддав своє молоде життя в боротьбі з ворогом, на полі бою. Заради майбутнього наших дітей, заради України", - йдеться в повідомленні.
Борис Карпус наголосив, що молитва, незламна боротьба і непохитна віра в Перемогу – це те, що ми маємо робити на знак доброї пам’яті й шани про нашого Героя.
Сили та мужності батькам і рідним. Вічна пам’ять Герою!
Фото: Володимира Єфімова.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей. Немає слів, які б зарадили їхньому горю. Війна забирає в нас найкращих синів. Найвідважніших, хоробрих і сильних. Серед таких – Максим Багнюк. Він віддав своє молоде життя в боротьбі з ворогом, на полі бою. Заради майбутнього наших дітей, заради України", - йдеться в повідомленні.
Борис Карпус наголосив, що молитва, незламна боротьба і непохитна віра в Перемогу – це те, що ми маємо робити на знак доброї пам’яті й шани про нашого Героя.
Сили та мужності батькам і рідним. Вічна пам’ять Герою!
Фото: Володимира Єфімова.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 16:44
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