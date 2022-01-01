«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком

Максима Багнюка.



Про це Борис Карпус.



"Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей. Немає слів, які б зарадили їхньому горю. Війна забирає в нас найкращих синів. Найвідважніших, хоробрих і сильних. Серед таких – Максим Багнюк. Він віддав своє молоде життя в боротьбі з ворогом, на полі бою. Заради майбутнього наших дітей, заради України", - йдеться в повідомленні.



Борис Карпус наголосив, що молитва, незламна боротьба і непохитна віра в Перемогу – це те, що ми маємо робити на знак доброї пам’яті й шани про нашого Героя.



Сили та мужності батькам і рідним. Вічна пам’ять Герою!



Фото: Володимира Єфімова.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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