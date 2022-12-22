Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа, – Міненерго
Сьогодні, 17:10
Якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes, пише Економічна правда.
За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, але він не назвав точних цифр.
Надскладну ситуацію в Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів.
"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.
За словами міністра, Київ не від'єднаний від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.
На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:
"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".
За його словами, також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.
В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.
На питання, чи продовжить Росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes, пише Економічна правда.
За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, але він не назвав точних цифр.
Надскладну ситуацію в Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів.
"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.
За словами міністра, Київ не від'єднаний від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.
На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:
"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".
За його словами, також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.
В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.
На питання, чи продовжить Росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України
Сьогодні, 17:22
Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа, – Міненерго
Сьогодні, 17:10
Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі. ФОТО
Сьогодні, 16:55
«Найважчий біль – коли батьки хоронять своїх дітей»: на Волині попрощалися із Героєм Максимом Багнюком
Сьогодні, 16:44
Медіа