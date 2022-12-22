Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа, – Міненерго





Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes, пише



За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, але він не назвав точних цифр.



Надскладну ситуацію в Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів.



"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.



За словами міністра, Київ не від'єднаний від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.



На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:



"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".



За його словами, також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.



В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.



На питання, чи продовжить Росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа.Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes, пише Економічна правда. За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, але він не назвав точних цифр.Надскладну ситуацію в Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів."Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.За словами міністра, Київ не від'єднаний від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".За його словами, також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.На питання, чи продовжить Росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".

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