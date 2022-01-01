Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України

Володимир Зеленський також завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.



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"Дорогою додому зустрівся з другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну", - пише президент.



За словами Зеленського, сторони також обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.



"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - додає пресслужба Офісу президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повернення до України після візиту до США, президент Українитакож завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегоюПро це йдеться на Telegram-каналі президента "Дорогою додому зустрівся з другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну", - пише президент.За словами Зеленського, сторони також обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році."Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - додає пресслужба Офісу президента.

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