Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України

Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України
Під час повернення до України після візиту до США, президент України Володимир Зеленський також завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Про це йдеться на Telegram-каналі президента.

"Дорогою додому зустрівся з другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну", - пише президент.

За словами Зеленського, сторони також обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - додає пресслужба Офісу президента.

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Теги: Зеленський, Дуда
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