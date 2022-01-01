На «Ягодині» відновлюють електронну чергу
Сьогодні, 17:47
На ПП «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею 23 грудня відновлюють запис вантажівок в електронну чергу, після перебоїв з електропостачанням, а вже з опівдня 25 грудня пропускатимуть лише за єЧергою.
Про це повідомили в Укртрансбезпеці.
«Завтра, 23 грудня, о 12:00 на сайті echerha.gov.ua відновиться запис в електронну чергу перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» для вантажних транспортних засобів», – повідомили у відомстві.
Найближча дата запису в єЧергу – 25 грудня, 12:00. Для вантажів ветеринарної черги – 12:00 27 грудня.
«З 12:00 25 грудня проїзд через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» виключно за записом в єЧерзі», – наголосили у відомстві.
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Про це повідомили в Укртрансбезпеці.
«Завтра, 23 грудня, о 12:00 на сайті echerha.gov.ua відновиться запис в електронну чергу перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» для вантажних транспортних засобів», – повідомили у відомстві.
Найближча дата запису в єЧергу – 25 грудня, 12:00. Для вантажів ветеринарної черги – 12:00 27 грудня.
«З 12:00 25 грудня проїзд через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» виключно за записом в єЧерзі», – наголосили у відомстві.
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