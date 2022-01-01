На «Ягодині» відновлюють електронну чергу

На «Ягодині» відновлюють електронну чергу
На ПП «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею 23 грудня відновлюють запис вантажівок в електронну чергу, після перебоїв з електропостачанням, а вже з опівдня 25 грудня пропускатимуть лише за єЧергою.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

«Завтра, 23 грудня, о 12:00 на сайті echerha.gov.ua відновиться запис в електронну чергу перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» для вантажних транспортних засобів», – повідомили у відомстві.

Найближча дата запису в єЧергу – 25 грудня, 12:00. Для вантажів ветеринарної черги – 12:00 27 грудня.

«З 12:00 25 грудня проїзд через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» виключно за записом в єЧерзі», – наголосили у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, електронна черга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 22 грудня
Сьогодні, 18:40
Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%
Сьогодні, 18:19
На «Ягодині» відновлюють електронну чергу
Сьогодні, 17:47
Куди звертатися волинянам, якщо рідні чи друзі зникли безвісти під час війни
Сьогодні, 17:30
Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
Електронна черга на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» не працює Електронна черга на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» не працює
18 грудень, 00:22
У «Ягодині» почали тестування «єЧерги» У «Ягодині» почали тестування «єЧерги»
31 жовтень, 12:33
На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону
21 вересень, 17:19
На міжнародних пунктах пропуску на Волині фіксують скупчення транспорту На міжнародних пунктах пропуску на Волині фіксують скупчення транспорту
21 грудень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 22 грудня
Сьогодні, 18:40
 0
Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%
Сьогодні, 18:19
 0
На «Ягодині» відновлюють електронну чергу
Сьогодні, 17:47
 0
Куди звертатися волинянам, якщо рідні чи друзі зникли безвісти під час війни
Сьогодні, 17:30
 0
Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8