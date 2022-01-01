Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 22 грудня

Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку вргневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Шкоди зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них - Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.