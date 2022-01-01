На Волині шахраї ошукали пенсіонерку на понад 17 тисяч гривень

На Волині шахраї ошукали пенсіонерку на понад 17 тисяч гривень
Пенсіонерка з Нововолинська під час перегляду новин та оголошень у фейсбуці натрапила на «пропозицію» від фейкового додатка «Дія», що пропонував отримати соціальну допомогу. У посиланні жінка ввела необхідні дані та підтвердила вхід у ПриватБанк, після чого з кредитної картки було знято понад 17 тис. гривень на невідомий рахунок.

Про це потрепіла розповіла журналістам БУГу.

У фішинговому посиланні жінка ввела пароль, що необхідний для входу у додаток «Приват24». Проте, у неї виникли сумніви, через пів години після переходу на посилання через фейсбук, пенсіонерка таки зайшла на офіційний додаток ПриватБанку, аби перевірити наявність коштів на карті.

В цей момент пролунав дзвінок з підтвердженням входу у додаток. Так, як на банківській карті залишились необхідна сума коштів, потерпіла відпустила ситуацію з посиланням про отримання соціальної допомоги. Впродовж певного часу, пенсіонерка зайшла у додаток, аби оплатити комунальні послуги та помітила, що з кредитної картки було знято суму 16 623 гривні.

«Чому саме така сума? Ліміт на банківській карті становив 17 тис. гривень, а зняти трішки менше у зв’язку з тим, що шахрай повинен був сплатити комісію», – зазначила жінка.

Пенсіонерка одразу подзвонила на гарячу лінію, де зафіксували факт шахрайства та заблокували карту. Потерпіла наголошує, що не вказувала ні пін-коду, ні CRV код, ні термін дії карти, а лише пароль для входу у «Приват24».

Після звернення у банк з письмовою заявою, аби з’ясувати питання щодо збільшення кредитного ліміту з 10 тис. гривень до 17 тис. гривень, оператор відповів, що система обрала особу користувача автоматично для збільшення ліміту через хорошу кредитну історію.

Жінка зазначає, що не має ні депозитів, ні заробітної плати, а лише пенсію в сумі 3 тис. гривень. Відтепер пенсіонерка зобов’язана виплачувати кредит шахраїв щомісяця, аби не нараховувались відсотки.

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Теги: ошукали пенсіонерку, Волинь
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