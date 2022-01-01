Зеленський відвідав США у світшоті волинського бренду

21 грудня, президент України Володимир Зеленський здійснив перший міжнародний візит до США від початку повномасштабного вторгнення.Він був одягнений у світшот волинського бренду одягу KateLab, - повідомляєЗі слів засновниці бренду лучанки, цей світшот вона відправила президенту особисто.«Від цих 2 днів якісь дуже особливі емоції. Мурашки по тілу і хочеться плакати», - написала Катерина в інстаграміДо слова, раніше, Зеленського помітили у футболках бренду KateLab. Такі футболки команда Каті стала відшивати після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.