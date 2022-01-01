Зеленський відвідав США у світшоті волинського бренду

Зеленський відвідав США у світшоті волинського бренду
21 грудня, президент України Володимир Зеленський здійснив перший міжнародний візит до США від початку повномасштабного вторгнення.

Він був одягнений у світшот волинського бренду одягу KateLab, - повідомляє ВСН.

Зі слів засновниці бренду лучанки Катерини Ковальчук, цей світшот вона відправила президенту особисто.

«Від цих 2 днів якісь дуже особливі емоції. Мурашки по тілу і хочеться плакати», - написала Катерина в інстаграмі

До слова, раніше, Зеленського помітили у футболках бренду KateLab. Такі футболки команда Каті стала відшивати після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Зеленський, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський відвідав США у світшоті волинського бренду
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині шахраї ошукали пенсіонерку на понад 17 тисяч гривень
Сьогодні, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 22 грудня
Сьогодні, 18:40
Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%
Сьогодні, 18:19
Схожі новини
Зеленський звернувся до Конгресу США: 2023 рік стане вирішальним у війні. ПРОМОВА Зеленський звернувся до Конгресу США: 2023 рік стане вирішальним у війні. ПРОМОВА
Сьогодні, 09:21
Пакет військової допомоги від США: що передадуть, окрім довгоочікуваної системи ППО Patriot Пакет військової допомоги від США: що передадуть, окрім довгоочікуваної системи ППО Patriot
21 грудень, 22:17
Зеленський прилетів до США. Перші фото Зеленський прилетів до США. Перші фото
21 грудень, 21:16
Зеленський запропонував Росії завершити війну до Різдва Зеленський запропонував Росії завершити війну до Різдва
13 грудень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський відвідав США у світшоті волинського бренду
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині шахраї ошукали пенсіонерку на понад 17 тисяч гривень
Сьогодні, 19:22
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 22 грудня
Сьогодні, 18:40
 0
Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8