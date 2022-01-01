Зеленський відвідав США у світшоті волинського бренду
Сьогодні, 20:23
21 грудня, президент України Володимир Зеленський здійснив перший міжнародний візит до США від початку повномасштабного вторгнення.
Він був одягнений у світшот волинського бренду одягу KateLab, - повідомляє ВСН.
Зі слів засновниці бренду лучанки Катерини Ковальчук, цей світшот вона відправила президенту особисто.
«Від цих 2 днів якісь дуже особливі емоції. Мурашки по тілу і хочеться плакати», - написала Катерина в інстаграмі
До слова, раніше, Зеленського помітили у футболках бренду KateLab. Такі футболки команда Каті стала відшивати після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.
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Він був одягнений у світшот волинського бренду одягу KateLab, - повідомляє ВСН.
Зі слів засновниці бренду лучанки Катерини Ковальчук, цей світшот вона відправила президенту особисто.
«Від цих 2 днів якісь дуже особливі емоції. Мурашки по тілу і хочеться плакати», - написала Катерина в інстаграмі
До слова, раніше, Зеленського помітили у футболках бренду KateLab. Такі футболки команда Каті стала відшивати після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.
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