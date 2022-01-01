Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО

Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО
Двоє волинських рятувальників - серед нагороджених високими відомчими відзнаками.

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області

Нагороди нашим колегам вручили Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та Голова ДСНС України Сергій Крук у рамках візиту на Рівненщину 22 грудня.

Водій-сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП старшина служби цивільного захисту Віталій Гурманський удостоєний нагрудного знака МВС України "За відвагу в службі", а старший помічник начальника зміни (з питань оперативної діяльності) ОКЦ ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Сергій Зданевич нагороджений відзнакою ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".

Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО
Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО
Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, нагородження
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