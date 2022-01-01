Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області



Нагороди нашим колегам вручили Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та Голова ДСНС України Сергій Крук у рамках візиту на Рівненщину 22 грудня.



Водій-сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП старшина служби цивільного захисту Віталій Гурманський удостоєний нагрудного знака МВС України "За відвагу в службі", а старший помічник начальника зміни (з питань оперативної діяльності) ОКЦ ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Сергій Зданевич нагороджений відзнакою ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинських рятувальників - серед нагороджених високими відомчими відзнаками.Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській областіНагороди нашим колегам вручили Міністр внутрішніх справ Українита Голова ДСНС Україниу рамках візиту на Рівненщину 22 грудня.Водій-сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП старшина служби цивільного захистуудостоєний нагрудного знака МВС України "За відвагу в службі", а старший помічник начальника зміни (з питань оперативної діяльності) ОКЦ ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захистунагороджений відзнакою ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".

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