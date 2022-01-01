Два волинські рятувальники отримали високі відзнаки від міністра МВС та очільника ДСНС. ФОТО
Сьогодні, 21:38
Двоє волинських рятувальників - серед нагороджених високими відомчими відзнаками.
Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області
Нагороди нашим колегам вручили Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та Голова ДСНС України Сергій Крук у рамках візиту на Рівненщину 22 грудня.
Водій-сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП старшина служби цивільного захисту Віталій Гурманський удостоєний нагрудного знака МВС України "За відвагу в службі", а старший помічник начальника зміни (з питань оперативної діяльності) ОКЦ ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Сергій Зданевич нагороджений відзнакою ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".
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Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області
Нагороди нашим колегам вручили Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та Голова ДСНС України Сергій Крук у рамках візиту на Рівненщину 22 грудня.
Водій-сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт АРЗ СП старшина служби цивільного захисту Віталій Гурманський удостоєний нагрудного знака МВС України "За відвагу в службі", а старший помічник начальника зміни (з питань оперативної діяльності) ОКЦ ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Сергій Зданевич нагороджений відзнакою ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".
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