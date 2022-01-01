На Харківщині помер санінструктор з Волині Андрій Лаврінченко

На Харківщині помер санінструктор з Волині Андрій Лаврінченко
Під проходження військової служби помер санітарний інструктор з Волині Андрій Лаврінченко.

Про це повідомили у Олицькій селищній раді.

Андрій Анатолійович Лаврінченко, який проживав у селі Дідичі Олицької громади, був санітарним інструктором мінометної батареї механізованого батальйону.

Помер воїн, 13 грудня 2022 року, під час руху в військовому ешелоні, в районі станції Барвінкове, Ізюмського району, Харківської області, внаслідок неуточненої гострої кардіоміопатії, гострої недостатності кровообігу.

Про час та місце поховання повідомлять згодом.

Колекnив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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Теги: смерть, війна, втрата, Волинь, Олика, Дідичі
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