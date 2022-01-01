ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів, або Добрі новини від ВолиньPost за 22 грудня

Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога. Особливо тішить, що наші захисники ліквідували уже понад 100 тисяч рашистів!Отже, сьогодні,, ми писали про таке:Мінус 660 рашистів за добу і таки понад 100 тисяч усього! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб,танків ‒ 3 003 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,артилерійських систем – 1 978 (+6) од,РСЗВ – 413 (+1) од,засобів ППО ‒ 212 (+0) од,літаків – 283 (+1) од,гелікоптерів – 267 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.У Луцьку розпочали реєстрацію вимушених переселенців у програмі грошової допомоги за фінансової підтримки американського народу. Документи приймають представники чеської гуманітарної організації "Людина в біді".Зареєструватися можуть переселенці, які живуть у Луцькій, Боратинській, Підгайцівській, Торчинській громадах. Прийом документів відбувається у Луцькому центрі надання адміністративних послуг.Зі слів старшої фахівчині проєкту, для реєстрації потрібна довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код, на всіх решту членів родини потрібно подати ідентифікаційний код і довідку ВПО. Інформацію приймають тільки з оригіналів документів.Сьогодні, 22 грудня, на розширеній нараді у міського голови члени скаутської організації Пласт передали міському головіта жителям нашої громади Вифлеємський вогонь миру.Луцькі пластуни виконали традиційну пісню Вифлеємського вогню, закликавши присутніх бути іскоркою, яка запалить вогонь Перемоги та любові.На Волині почали діяти два кабінети для жінок, які зазнали насильства. Один відкрили у Ковельському пологовому будинку, інший на – базі Володимирського територіального медичного об'єднання.У кабінетах на умовах конфіденційності прийматимуть фахівці, які пройшли спеціальні онлайн-тренінги. Вони надаватимуть медичну і психологічну допомогу місцевим жителькам, а також жінкам-переселенкам.Наразі забезпечено 5 перехресть безперебійними блоками живленням: Ковельська - Набережна, Задворецька - Рівненська, Задворецька - Карпенка Карого, Карпенка Карого - Дубнівська, Гнідавська - Потебні.На ПП «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею 23 грудня відновлюють запис вантажівок в електронну чергу, після перебоїв з електропостачанням, а вже з опівдня 25 грудня пропускатимуть лише за єЧергою.Із жовтня в Україні працює програма доступної іпотеки під 3% єОселя. За цей час на Волині такий кредит отримало 7 заявників, у роботі ще перебуває 271 заявка.21 грудня, президент України Володимир Зеленський здійснив перший міжнародний візит до США від початку повномасштабного вторгнення.