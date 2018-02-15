Коли ЗРК Patriot розгорнуть в Україні





Про це Роман Костенко.



За його словами, частину того, що анонсували США може вже бути зроблено, бо Штати люблять, коли публічні заяви починають виконуватись в короткий проміжок часу після анонсу.



Як зазначив народний депутат, батарея Patriot є високомобільною та розгортається за 1 годину, але є питання логістики, постачання та навчання. Роман Костенко переконаний, що українські військові вже навчаються використовувати цей комплекс, а саму техніку буде поставлено на озброєння досить швидко.



"Так працює допомога, щоб коли така країна як Сполучені Штати сказали про те, що вони щось дають, і вже одразу стало краще", – зазначив депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батарея ЗРК Patriot, яку США анонсували поставити в Україну зможе посилити захист українського неба. Зважаючи на політику пізнього анонсування, яку люблять проводити партнери в питаннях постачання військової техніки, Україна має всі шанси поставити ЗРК в роботу вже цієї зими.Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної РадиЗа його словами, частину того, що анонсували США може вже бути зроблено, бо Штати люблять, коли публічні заяви починають виконуватись в короткий проміжок часу після анонсу.Як зазначив народний депутат, батарея Patriot є високомобільною та розгортається за 1 годину, але є питання логістики, постачання та навчання. Роман Костенко переконаний, що українські військові вже навчаються використовувати цей комплекс, а саму техніку буде поставлено на озброєння досить швидко."Так працює допомога, щоб коли така країна як Сполучені Штати сказали про те, що вони щось дають, і вже одразу стало краще", – зазначив депутат.

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