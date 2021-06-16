Луцький зоопарк отримав від благодійників генератор





Про це повідомила очільниця звіринця Людмила Денисенко.



Директорка зоопарку висловила вдячність Європейській Асоціації зоопарків та Акваріумів за підтримку зоопарків України. Окремо Людмила Денисенко подякувала за допомогу Асоціаціі зоопарків України та директору Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимиру Топчію.



"Перезимуємо та Переможемо", - написала очільниця зоопарку.



У коментарі



"Новий генератор ще не під'єднали, для цього шукатимуть майстрів. Нині важко сказати, скільки це займе часу", – говорить Людмила Денисенко.



Загалом, у Луцькому зоопарку опікується двома тисячами тварин. З них, 1600 стійко переносять холод, а ще 400 тварин – теплолюбні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцького зоопарку завдяки благодійникам доставили генератор.Про це повідомила очільниця звіринцяДиректорка зоопарку висловила вдячність Європейській Асоціації зоопарків та Акваріумів за підтримку зоопарків України. Окремо Людмила Денисенко подякувала за допомогу Асоціаціі зоопарків України та директору Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимиру Топчію."Перезимуємо та Переможемо", - написала очільниця зоопарку.У коментарі Суспільному Людмила Денисенко розповіла, що у 2023 році мають отримати ще два генератори для забезпечення роботи Луцького зоопарку та обігріву тварин. Найбільше потребують дотримання теплового режиму примати та холоднокровні тварини – удав, ігуани, плазуни."Новий генератор ще не під'єднали, для цього шукатимуть майстрів. Нині важко сказати, скільки це займе часу", – говорить Людмила Денисенко.Загалом, у Луцькому зоопарку опікується двома тисячами тварин. З них, 1600 стійко переносять холод, а ще 400 тварин – теплолюбні.

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