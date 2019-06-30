Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком. ВІДЕО

Волинянин, який свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», а нині відомий під псевдонімом YAKTAK, записав нову композицію.Відео-кліп пісні "Чекає вдома" опублікували на You-Tube каналі Ярослава Карпука.Співак зі Старовижівщини виконав пісню у дуеті із артистом з Ковеля"Чекає вдома - трек, написаний в тяжкий час для нас. Ми написали його в підтримку для всіх дівчат/жінок, які чекають вдома свою другу половинку. Хочемо цією піснею надихнути їх на щирі почуття, які ніколи не згаснуть. Знаємо, що чекати - дуже важко, але кожна дівчина з цим справиться, і ми маємо надію, що вони дочекаються свого щастя", - йдеться у дописі під відео.