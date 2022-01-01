Волинянин вперше отримав паспорт у 48 років

Волинянин отримав свій перший паспорт громадянина України у форміID-карти у 48 років.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.Пан Микола проживав без документів які засвідчують громадянство України з 1991 року на Володимирщині. Лише цього року чоловік вирішив документуватися.Отож, суд встановив факт проживання особи в Україні, згідно чого громадянина документовано довідкою про реєстрацію особи громадянином України, що стало підставою для оформлення у міграційній службі бажаного документа.Виготовлену ID-карту пану Миколі вручив начальник Володимир-Волинського відділу УДМС у Волинській області