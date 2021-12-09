Волинські медики видалили пенсіонерці величезний камінь з нирки

Волинські медики врятували нирку 72-річної пацієнтки та видалили величезний камінь без розрізу через один 3-міліметровий отвір.Про це розповіли у Нововолинській міській лікарні.Медики виконали перкутанну нефролітотрипсію - одну з технічно найскладніших операцій в урології. Вона застосовується для лікування сечокам’яної хвороби вже кілька років.«Лікарі-урологи під контролем рентген-слідкуючої апаратури, через прокол 3 міліметрів в поперековій ділянці, подробили й дістали камінь з нирки. Наступного дня після операції 72-річна пацієнтка повернулася до звичного життя», - розповіли у дописі.