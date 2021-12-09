Волинські медики видалили пенсіонерці величезний камінь з нирки
23 грудень, 07:33
Волинські медики врятували нирку 72-річної пацієнтки та видалили величезний камінь без розрізу через один 3-міліметровий отвір.
Про це розповіли у Нововолинській міській лікарні.
Медики виконали перкутанну нефролітотрипсію - одну з технічно найскладніших операцій в урології. Вона застосовується для лікування сечокам’яної хвороби вже кілька років.
«Лікарі-урологи під контролем рентген-слідкуючої апаратури, через прокол 3 міліметрів в поперековій ділянці, подробили й дістали камінь з нирки. Наступного дня після операції 72-річна пацієнтка повернулася до звичного життя», - розповіли у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіли у Нововолинській міській лікарні.
Медики виконали перкутанну нефролітотрипсію - одну з технічно найскладніших операцій в урології. Вона застосовується для лікування сечокам’яної хвороби вже кілька років.
«Лікарі-урологи під контролем рентген-слідкуючої апаратури, через прокол 3 міліметрів в поперековій ділянці, подробили й дістали камінь з нирки. Наступного дня після операції 72-річна пацієнтка повернулася до звичного життя», - розповіли у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
23 грудень, 08:49
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО
23 грудень, 08:35
Волинські медики видалили пенсіонерці величезний камінь з нирки
23 грудень, 07:33
Волинянин вперше отримав паспорт у 48 років
23 грудень, 06:31
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком. ВІДЕО
23 грудень, 05:28
Медіа