Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО





Впродовж спортивного дійства відбулася не лише баскетбольна баталія, а й битва за благодійні лоти – футболки з автографами баскетболістів «Старого Луцька», - пише



Тимчасово виконуючий обов’язки керівника ОДЮСШ Дмитро Піддубний розповів, що благодійний матч вирішили організувати півтора тижні тому.



«Сподіваюся, цей матч нас усіх об’єднає, і ми будемо однією великою силою. Бажаю усім нам найскорішої перемоги та миру», – сказав Дмитро Піддубний.



Після вітальних слів команди нарешті розіграли м’яч. У першій чверті владці та бізнесмени «накидали» на солідний, як для цього матчу відкрив – 13:5. Але з кожною чвертю команда ЗСУ, яку підсили баскетболіст «Старого Луцька» Олександр Тимощук та юний вихованець клубу Марк Шорохов, наближалася у рахунку.



Після другої чверті бізнесмени та владці ще перемагали (23:18), а ось після третьої десятихвилинки рахунок був на користь ЗСУ (38:39). До фінальної сирени воїни розвинули свою перевагу та святкували перемогу 50:62.



Відзначимо, що під час перерв між чвертями відбувався благодійний аукціон, під час якого лотами були майки баскетболістів старого Луцька Олександра Прозапаса, Олега Рудакова та капітана Володимира Коцька, за які вдалося виручити 18 тисяч гривень.



А ось за футболку Петра Глушка, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ, президент баскетбольного клубу «Старий Луцьк» Олексій Мельник пообіцяв подвоїти зібрані кошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» організував благодійний баскетбольний матч, в якому зійшлися об’єднана команда представників влади та бізнесу з командою Збройних сил України, а саме 204-ю Севастопольською бригадою тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.Впродовж спортивного дійства відбулася не лише баскетбольна баталія, а й битва за благодійні лоти – футболки з автографами баскетболістів «Старого Луцька», - пише ІА Волинські новини Тимчасово виконуючий обов’язки керівника ОДЮСШрозповів, що благодійний матч вирішили організувати півтора тижні тому.«Сподіваюся, цей матч нас усіх об’єднає, і ми будемо однією великою силою. Бажаю усім нам найскорішої перемоги та миру», – сказав Дмитро Піддубний.Після вітальних слів команди нарешті розіграли м’яч. У першій чверті владці та бізнесмени «накидали» на солідний, як для цього матчу відкрив – 13:5. Але з кожною чвертю команда ЗСУ, яку підсили баскетболіст «Старого Луцька» Олександр Тимощук та юний вихованець клубу Марк Шорохов, наближалася у рахунку.Після другої чверті бізнесмени та владці ще перемагали (23:18), а ось після третьої десятихвилинки рахунок був на користь ЗСУ (38:39). До фінальної сирени воїни розвинули свою перевагу та святкували перемогу 50:62.Відзначимо, що під час перерв між чвертями відбувався благодійний аукціон, під час якого лотами були майки баскетболістів старого Луцька Олександра Прозапаса, Олега Рудакова та капітана Володимира Коцька, за які вдалося виручити 18 тисяч гривень.А ось за футболку Петра Глушка, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ, президент баскетбольного клубу «Старий Луцьк» Олексій Мельник пообіцяв подвоїти зібрані кошти.

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