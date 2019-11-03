Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО

Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО
В обласному центрі Волині баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» організував благодійний баскетбольний матч, в якому зійшлися об’єднана команда представників влади та бізнесу з командою Збройних сил України, а саме 204-ю Севастопольською бригадою тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

Впродовж спортивного дійства відбулася не лише баскетбольна баталія, а й битва за благодійні лоти – футболки з автографами баскетболістів «Старого Луцька», - пише ІА Волинські новини.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника ОДЮСШ Дмитро Піддубний розповів, що благодійний матч вирішили організувати півтора тижні тому.

«Сподіваюся, цей матч нас усіх об’єднає, і ми будемо однією великою силою. Бажаю усім нам найскорішої перемоги та миру», – сказав Дмитро Піддубний.

Після вітальних слів команди нарешті розіграли м’яч. У першій чверті владці та бізнесмени «накидали» на солідний, як для цього матчу відкрив – 13:5. Але з кожною чвертю команда ЗСУ, яку підсили баскетболіст «Старого Луцька» Олександр Тимощук та юний вихованець клубу Марк Шорохов, наближалася у рахунку.
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО

Після другої чверті бізнесмени та владці ще перемагали (23:18), а ось після третьої десятихвилинки рахунок був на користь ЗСУ (38:39). До фінальної сирени воїни розвинули свою перевагу та святкували перемогу 50:62.
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО

Відзначимо, що під час перерв між чвертями відбувався благодійний аукціон, під час якого лотами були майки баскетболістів старого Луцька Олександра Прозапаса, Олега Рудакова та капітана Володимира Коцька, за які вдалося виручити 18 тисяч гривень.
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО

А ось за футболку Петра Глушка, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ, президент баскетбольного клубу «Старий Луцьк» Олексій Мельник пообіцяв подвоїти зібрані кошти.

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, баскетбол
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