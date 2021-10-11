Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%

Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%
Із жовтня в Україні працює програма доступної іпотеки під 3% єОселя. За цей час на Волині такий кредит отримало 7 заявників, у роботі ще перебуває 271 заявка.

Про це виданню ВСН розповіли у Міністерстві економіки України.

Наразі іпотечні кредити єОселя видають пільговим категоріям. На Волині більшість кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці, по 1 квартирі - родини медиків і педагогів.

Загальна сума, на яку волинянам видали іпотеку - 7,4 млн грн. За ці гроші 4 заявники купили квартири в новобудовах і 3 - на вторинному ринку.

Загалом в Україні вже видали 179 іпотечних кредитів єОселя на суму 236,6 млн грн.

Нагадаємо, заявку на участь у програмі єОселя можна залишити через застосунок «Дія». Умови кредиту: мінімальний початковий внеск 20% та кредитуванням до 20 років. Цьогоріч учасниками програми можуть стати представники таких соціальних категорій: військові та правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці.Із початку 2023 року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які поки не мають власного житла.

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Теги: єОселя, Дія, Волинь
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