Скільки на Волині видали кредитів єОселя під 3%
Сьогодні, 18:19
Із жовтня в Україні працює програма доступної іпотеки під 3% єОселя. За цей час на Волині такий кредит отримало 7 заявників, у роботі ще перебуває 271 заявка.
Про це виданню ВСН розповіли у Міністерстві економіки України.
Наразі іпотечні кредити єОселя видають пільговим категоріям. На Волині більшість кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці, по 1 квартирі - родини медиків і педагогів.
Загальна сума, на яку волинянам видали іпотеку - 7,4 млн грн. За ці гроші 4 заявники купили квартири в новобудовах і 3 - на вторинному ринку.
Загалом в Україні вже видали 179 іпотечних кредитів єОселя на суму 236,6 млн грн.
Нагадаємо, заявку на участь у програмі єОселя можна залишити через застосунок «Дія». Умови кредиту: мінімальний початковий внеск 20% та кредитуванням до 20 років. Цьогоріч учасниками програми можуть стати представники таких соціальних категорій: військові та правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці.Із початку 2023 року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які поки не мають власного житла.
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Про це виданню ВСН розповіли у Міністерстві економіки України.
Наразі іпотечні кредити єОселя видають пільговим категоріям. На Волині більшість кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці, по 1 квартирі - родини медиків і педагогів.
Загальна сума, на яку волинянам видали іпотеку - 7,4 млн грн. За ці гроші 4 заявники купили квартири в новобудовах і 3 - на вторинному ринку.
Загалом в Україні вже видали 179 іпотечних кредитів єОселя на суму 236,6 млн грн.
Нагадаємо, заявку на участь у програмі єОселя можна залишити через застосунок «Дія». Умови кредиту: мінімальний початковий внеск 20% та кредитуванням до 20 років. Цьогоріч учасниками програми можуть стати представники таких соціальних категорій: військові та правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці.Із початку 2023 року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які поки не мають власного житла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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