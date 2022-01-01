Куди звертатися волинянам, якщо рідні чи друзі зникли безвісти під час війни

Раїса Клименко.



Про це



В рамках робочої зустрічі заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук та координаторка у Волинській області домовилися про подальшу співпрацю та взаємодію у пошуку зниклих безвісти людей, зокрема на війні.



Як зазначила Раїса Клименко, центр допомагає родичам зниклих зі збором необхідних документів, службовим розслідуванням, надають зразки заяв до інших інстанцій, наприклад Червоного Хреста тощо. Тобто координують дії родичів, аби швидше знайти зниклих безвісти.



Якщо рідні чи друзі зникли безвісти телефонуйте за номерами координатора у Волинській області Раїси Михайлівни Клименко:



050 67 53 417,

096 93 39 263.

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