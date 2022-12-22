Сенат США схвалив бюджет, в якому передбачено понад 44 млрд доларів для України





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За документ проголосували 68 сенаторів, ще 29 висловились проти. Як повідомлялось, до нього додали поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.



Як повідомлялось, цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає майже $45 мільярдів витрат.



Ключові статті витрат передбачають до $14,5 мільярда на передання Україні майна з військових запасів рішенням президента, $9 мільярдів на закупівлю військової допомоги для України та $13,37 мільярдів фінансової підтримки.



Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.



Тепер законопроєкт має бути схвалений Палатою представників США і підписаний президентом Джо Байденом для набуття чинності. Це має відбутися до п'ятниці включно, інакше в американському уряді настане шатдаун (тимчасове припинення роботи через відсутність узгодженого фінансування).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сенат Сполучених Штатів у четвер переважною більшість голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трильйона доларів, у якому передбачені майже 45 мільярдів доларів для допомоги України та союзникам Вашингтона.Про це повідомляє "Європейська правда" За документ проголосували 68 сенаторів, ще 29 висловились проти. Як повідомлялось, до нього додали поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.Як повідомлялось, цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає майже $45 мільярдів витрат.Ключові статті витрат передбачають до $14,5 мільярда на передання Україні майна з військових запасів рішенням президента, $9 мільярдів на закупівлю військової допомоги для України та $13,37 мільярдів фінансової підтримки.Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.Тепер законопроєкт має бути схвалений Палатою представників США і підписаний президентом Джо Байденом для набуття чинності. Це має відбутися до п'ятниці включно, інакше в американському уряді настане шатдаун (тимчасове припинення роботи через відсутність узгодженого фінансування).

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