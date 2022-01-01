Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня

У п'ятницю, 23 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі буде становити від +2 градуси до +5.Народний прогноз погоди: 23 грудня вшановується пам’ять мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. Подальшу погоду визначали ще і за допомогою лісового гостя — зайця: якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути суровою