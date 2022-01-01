Журналісти NYT ідентифікували псковських десантників, які вбивали українців у Бучі. ФОТО





Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє



Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю і тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.



Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували в Росію.

Окупанти, які дзвонили додому з Бучі. Окупанти, які дзвонили додому з Бучі.

Звірства в Бучі чинили десантники 234-го полку. Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.



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На одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.

Розпізнавальні знаки російських військових

Журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234 десантно-штурмового полку та тіла 36 жертв, які росіяни залишили лежати на вулиці в Бучі. Вони опублікували карту виявлених тіл.



Перед вторгненням російський полковник з цього полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових.



Схожого на Городілова військового також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

Городілов у Білорусі в лютому перед вторгненням до України

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами Мужності.



234 полк входить до 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ, яку Офіс генерального прокурора України підозрює у звірствах в Бучі.

Карта тіл українців, виявлених на вулиці Яблунській в Бучі Перелік українців, вбитих росіянами в Бучі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти ідентифікували десятки російських бійців 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, які вбивали цивільних у Бучі.Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю і тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували в Росію.Звірства в Бучі чинили десантники 234-го полку. Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.На одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.Журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234 десантно-штурмового полку та тіла 36 жертв, які росіяни залишили лежати на вулиці в Бучі. Вони опублікували карту виявлених тіл.Перед вторгненням російський полковник з цього полкуперебував у Білорусі серед російських військових.Схожого на Городілова військового також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами Мужності.234 полк входить до 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ, яку Офіс генерального прокурора України підозрює у звірствах в Бучі.

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