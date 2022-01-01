Передноворічні «закупи»: волинян просять обирати найменш завантажені пункти пропуску

Передноворічні «закупи»: волинян просять обирати найменш завантажені пункти пропуску
Волинська митниця звертається до волинян, для яких передноворічні "закупи" у Польщі вже стали традиційними. Радять ретельно планувати свій маршрут, обираючи найменш завантажені пункти пропуску.

Про це повідомляють на сторінці митниці.

У нагоді стане карта, яку Держмитслужба оновлює щодня.

Нині надмірне для його інфраструктурної спроможності навантаження несе МАПП "Устилуг-Зосін". Скупчення легкових та вантажних транспортних засобів на під'їзних дорогах перед ним розтягнулись на десятки кілометрів або кілька діб очікування перетину кордону.

У той же час, на виїзд з України в МАПП "Угринів-Долгобичув", що розташований південніше за 50 км і теж призначений для автотранспорту масою до 7,5 тонн, черга менша у 9 разів.

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Теги: Польща, кордон, Волинь
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