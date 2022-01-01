Передноворічні «закупи»: волинян просять обирати найменш завантажені пункти пропуску
Сьогодні, 16:01
Волинська митниця звертається до волинян, для яких передноворічні "закупи" у Польщі вже стали традиційними. Радять ретельно планувати свій маршрут, обираючи найменш завантажені пункти пропуску.
Про це повідомляють на сторінці митниці.
У нагоді стане карта, яку Держмитслужба оновлює щодня.
Нині надмірне для його інфраструктурної спроможності навантаження несе МАПП "Устилуг-Зосін". Скупчення легкових та вантажних транспортних засобів на під'їзних дорогах перед ним розтягнулись на десятки кілометрів або кілька діб очікування перетину кордону.
У той же час, на виїзд з України в МАПП "Угринів-Долгобичув", що розташований південніше за 50 км і теж призначений для автотранспорту масою до 7,5 тонн, черга менша у 9 разів.
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Про це повідомляють на сторінці митниці.
У нагоді стане карта, яку Держмитслужба оновлює щодня.
Нині надмірне для його інфраструктурної спроможності навантаження несе МАПП "Устилуг-Зосін". Скупчення легкових та вантажних транспортних засобів на під'їзних дорогах перед ним розтягнулись на десятки кілометрів або кілька діб очікування перетину кордону.
У той же час, на виїзд з України в МАПП "Угринів-Долгобичув", що розташований південніше за 50 км і теж призначений для автотранспорту масою до 7,5 тонн, черга менша у 9 разів.
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