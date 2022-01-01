На Запоріжжі загинув військовий з Волині Сергій Пугач

На Запоріжжі загинув військовий з Волині Сергій Пугач
Любешівщина втратила ще одного Героя. У боях за Україну загинув сержант Пугач Сергій Володимирович, 1972 року народження, житель села Седлище.

Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.

Воїн загинув 19 грудня 2022 року на території Запорізької області внаслідок осколкового поранення, не сумісного з життям.

"Світлий, добрий спомин про Сергія назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків!" - написав Сергійчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Пугач, Запорізька область, загинув військовий
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