На Запоріжжі загинув військовий з Волині Сергій Пугач

Пугач Сергій Володимирович, 1972 року народження, житель села Седлище.



Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.



Воїн загинув 19 грудня 2022 року на території Запорізької області внаслідок осколкового поранення, не сумісного з життям.



"Світлий, добрий спомин про Сергія назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків!" - написав Сергійчук.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівщина втратила ще одного Героя. У боях за Україну загинув сержант, 1972 року народження, житель села Седлище.Про це повідомив заступник Любешівського селищного головиВоїн загинув 19 грудня 2022 року на території Запорізької області внаслідок осколкового поранення, не сумісного з життям."Світлий, добрий спомин про Сергія назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків!" - написав Сергійчук.

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