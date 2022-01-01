Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився, – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки включенню після відновлення одного із блоків теплової електростанції. Але при цьому до всіх областей доведено ліміти споживання.Про це повідомили у НЕК «Укренерго» вранці 27 грудня.«Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання», – сказано в повідомленні.Це пов'язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, пошкоджених під час масованих атак, а також відновлення енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях.«Відповідно, збільшилася і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає обсяг споживання промисловості», – додали в компанії.У зв'язку з цим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.