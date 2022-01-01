Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні

Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні
Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні
Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні
Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні



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Теги: Росія, Україна, війна
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