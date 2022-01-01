Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні
Сьогодні, 22:35
Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні
Сьогодні, 22:35
У Міноборони пояснили, як рахують втрати росіян і чому неможливо встановити точні цифри
Сьогодні, 22:21
Санкції проти Росії не зупинять війну, – Боррель
Сьогодні, 21:22
У Чернігові жінці вирізали 100-кілограмову пухлину
Сьогодні, 20:23
Медіа