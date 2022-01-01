Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні





Про це Кирило Тимошенко.



"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - йдеться в повідомленні.



За словами Тимошенка, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні.Про це повідомив заступник голови ОП"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - йдеться в повідомленні.За словами Тимошенка, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію