Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський





Про це 29 грудня повідомляє Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.



Глава держави зазначив, що ситуація на передовій цієї доби - без істотних змін, і найгарячіші напрямки на фронті були в Донецькій області



"Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.



При цьому Сили оборони України стримують ворожі навали та ламають плани противника.



"Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон", - йдеться у зверненні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти марно намагаються досягти успіху в Донецькій області, де тривають запеклі бої, та вийти на адмінкордони, захопивши весь регіон. Інтервенти поставили собі завдання зробити це до кінця поточного року.Про це 29 грудня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Україниу вечірньому зверненні.Глава держави зазначив, що ситуація на передовій цієї доби - без істотних змін, і найгарячіші напрямки на фронті були в Донецькій області"Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.При цьому Сили оборони України стримують ворожі навали та ламають плани противника."Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон", - йдеться у зверненні.

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