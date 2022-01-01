Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський

Окупанти хочуть захопити Донецьку область під Новий рік, – Зеленський
Російські окупанти марно намагаються досягти успіху в Донецькій області, де тривають запеклі бої, та вийти на адмінкордони, захопивши весь регіон. Інтервенти поставили собі завдання зробити це до кінця поточного року.

Про це 29 грудня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що ситуація на передовій цієї доби - без істотних змін, і найгарячіші напрямки на фронті були в Донецькій області

"Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.

При цьому Сили оборони України стримують ворожі навали та ламають плани противника.

"Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон", - йдеться у зверненні.




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Теги: Зеленський, Донеччина, ЗСУ, Новий рік, окупанти, Росія
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