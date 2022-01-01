На Волині 33-річний водій збив пішохода: його госпіталізували до лікарні

На Волині 33-річний водій збив пішохода: його госпіталізували до лікарні
Учора ввечері по вулиці Устилузькій у Володимирі 33-річний водій автомобіля МАН здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди 41-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Володимир, лікарня
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