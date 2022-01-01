На Волині 33-річний водій збив пішохода: його госпіталізували до лікарні





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди 41-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.



За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері по вулиці Устилузькій у Володимирі 33-річний водій автомобіля МАН здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди 41-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію