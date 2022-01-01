У російському полоні перебувають 3,4 тисячі українців, ще 15 тисяч вважають зниклими безвісти
Сьогодні, 13:25
Близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.
Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.
"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - йдеться в повідомленні.
Вербицька наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.
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Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.
"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - йдеться в повідомленні.
Вербицька наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.
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