Остаточної домовленості щодо залучення Білорусі до війни в Україні немає, – Данілов

Олексій Данілов у інтерв'ю KyivPost повідомив, що остаточної домовленості між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком щодо залучення Білорусі у війну проти України немає.



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Коментуючи останні зустрічі диктаторів у мінську та Москві, Данілов сказав, що це не перша спроба Путіна після 24 лютого залучити Лукашенка як суб'єкта у війну проти України. Він зауважив, що президент рб розуміє, що якщо він це зробить, то "тоді йому треба буде ставити крапку на житті найближчим часом", оскільки Україна та світ "не пробачать" такого кроку.



Секретар РНБО повідомив, що Україна спостерігає за діями двох країн, і зазначив, що у Білорусі є "зовсім інше бачення", ніж в Росії.



"Дії демонструють, що нині остаточної домовленості немає. Але це не означає, що Путін не буде намагатись надалі тиснути на Лукашенка. Білорусь окупована РФ. Російські військові поводять себе там, як у себе вдома. Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси починають військові дії, тоді ми будемо реагувати", - підсумував Данілов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар Ради національної безпеки і оборони Україниу інтерв'ю KyivPost повідомив, що остаточної домовленості між російським диктаторомта самопроголошеним президентом РБщодо залучення Білорусі у війну проти України немає.Про це пише УНН Коментуючи останні зустрічі диктаторів у мінську та Москві, Данілов сказав, що це не перша спроба Путіна після 24 лютого залучити Лукашенка як суб'єкта у війну проти України. Він зауважив, що президент рб розуміє, що якщо він це зробить, то "тоді йому треба буде ставити крапку на житті найближчим часом", оскільки Україна та світ "не пробачать" такого кроку.Секретар РНБО повідомив, що Україна спостерігає за діями двох країн, і зазначив, що у Білорусі є "зовсім інше бачення", ніж в Росії."Дії демонструють, що нині остаточної домовленості немає. Але це не означає, що Путін не буде намагатись надалі тиснути на Лукашенка. Білорусь окупована РФ. Російські військові поводять себе там, як у себе вдома. Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси починають військові дії, тоді ми будемо реагувати", - підсумував Данілов.

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