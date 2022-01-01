Добрі новини від ВолиньPost за 30 грудня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день,Росія у війні з Україною від початку повномасштабного вторгнення втратила 105250 військових. Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб,▪️ танків ‒ 3026 (+8) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,▪️ артилерійських систем – 2010 (+6) од,▪️ РСЗВ – 423 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 268 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),▪️ крилатих ракет ‒ 711 (+58),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 180 (+1).З 19 по 25 грудня у Луцьку діяла резиденція святого Миколая в укритті. На тиждень життя маленьких українців перетворилося на "маленьке диво", адже наші діти заслуговують на казку, на хвилини спокою, віри, натхнення, посмішок та радості. І ця казка починалася відразу з моменту потрапляння у резиденцію.Тут наших відвідувачів зустрічали помічники Миколая, пропонували відчути атмосферу підземелля із запахами хвої та атмосферними мелодіями. Маленькі відвідувачі розповідали про свої мрії, куштували смаколики та пили какао, займалися творчістю, фотографувалися, гралися і, звісно, спілкувалися зі святим Миколаєм про "сокровенне".Двом луцьким кликунам, скульптури яких встановили у Центральному парку Луцька в лютому, обрали імена: Хвацькό і Прудкό. Автором їх бувУ разі псування або втрати посвідчення чи зміни прізвища бета-тестувальники додатку Дія можуть замовити новий «пластик» онлайн. Також послуга буде актуальна для водіїв-новачків, які отримали перше посвідчення з терміном дії 2 роки і тепер їм потрібно змінити документ на постійний.Сергій Каращук, ще навчаючись у 9 класі, вирішив, що обов’язково поєднає своє життя з кулінарією. Тепер же за його плечима більше десятка років роботи в різних закладах харчування Луцька, Криму, Києва, а згодом і Праги.У п'ятницю, 30 грудня, спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське Сватівського району, що на Луганщині. Селище уже - під контролем українських військових.