У 2023 році в Україні зроблять індексацію пенсій

У 2023 році в Україні зроблять індексацію пенсій
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на завершальному засіданні Уряду анонсував індексацію пенсій у 2023 році.

Про це повідомляє УНН з посиланням на його промову.

«Майже 11 млн пенсіонерів весь цей час вчасно отримують свої виплати. Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і в 2023-му», - сказав Шмигаль.

Він також додав, що вже в перші тижні після повномасштабного вторгнення Уряд виплатив більш як 30 млрд гривень у межах проекту єПідтримка. Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисячі гривень.

Також Уряд виплатив 53 млрд грн допомоги внутрішньо переміщеним особам - близько 2 млн людей отримує по 2-3 тисячі виплат щомісяця.

«Крім того, ми домовилися, аби аналогічні програми запустили й наші партнери з міжнародних організацій, насамперед з ООН та Червоного Хреста», - зазначає прем’єр.

Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за грудень завершено - на ці цілі спрямували 51,4 млрд грн, що на 500 млн грн або майже 1% більше, ніж минулого місяця.

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Теги: Волинь, Україна, пенсія, індексація
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