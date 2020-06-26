Колишній гравець «Волині» став тренером клубу з УПЛ
Сьогодні, 03:42
Футбольний клуб "Інгулець" матиме нового головного тренера. Коучем клубу стане Сергій Ковалець.
Про це повідомляють на сайті клубу.
В минулому Сергій Ковалець тренував такі команди, як «Металіст», «Львів», «Олександрія», «Металург» (З), «Оболонь», «Полісся» та «Чорноморець». З 2012 по 2015 рік очолював молодіжну збірну України.
В тренерському штабі також лишаються працювати колишні "волиняни"Младен Бартулович та Богдан Шуст, а також Владислав Лупашко.
Як відомо, у сезоні 2003-2004 Сергій Ковалець був півзахисником луцької "Волині". За "хрестоносців" Ковалець зіграв 8 матчів та забив один гол.
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Про це повідомляють на сайті клубу.
В минулому Сергій Ковалець тренував такі команди, як «Металіст», «Львів», «Олександрія», «Металург» (З), «Оболонь», «Полісся» та «Чорноморець». З 2012 по 2015 рік очолював молодіжну збірну України.
В тренерському штабі також лишаються працювати колишні "волиняни"Младен Бартулович та Богдан Шуст, а також Владислав Лупашко.
Як відомо, у сезоні 2003-2004 Сергій Ковалець був півзахисником луцької "Волині". За "хрестоносців" Ковалець зіграв 8 матчів та забив один гол.
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