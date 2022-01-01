На Волині до водосховища випустили 2 тонни риби. ФОТО

На Волині до водосховища випустили 2 тонни риби. ФОТО
До водосховища у селі Кричевичі на Ковельщині випустили понад 2 тонни різної риби.

Вселення здійснювалося за рахунок коштів користувача водних біоресурсів відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми, - повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

До водосховища вселено 2 468 кг чотириліток та дволіток риби: 2700 екз. (1377 кг) білого товстолоба, 350 екз. (770 кг) коропа, 250 екз. (132,5 кг) білого амура та 410 екз. (188,6 кг) товстолоба строкатого. Вага одного екземпляра становила від 500 до 2 500 грамів.
На Волині до водосховища випустили 2 тонни риби. ФОТО

Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, Держпродспоживслужби у Волинській області, Колодяжненської сільської ради та громадської організації «Риболовний клуб "Кричевичі"».
На Волині до водосховища випустили 2 тонни риби. ФОТО

"Варто відзначити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів водних біоресурсів, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню у весняно-літній період", - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

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Теги: Волинь, Ковель, зарибнення
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