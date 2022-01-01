З російського полону повернули лучанина. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
Серед звільнених з російського полону військовослужбовців є ще один житель Волинської області.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Кухарчук Петро Ростиславович, лучанин, 1973 року народження, боєць військової частини А 1008 сьогодні також повернувся в Україну.
"Щирі вітання родині Захисника! Швидкого повернення додому воїну!" - написав Погуляйко.
Нагадаємо, раніше стало відомо про визволення з полону ковельчанина Крушельницького Георгія.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Кухарчук Петро Ростиславович, лучанин, 1973 року народження, боєць військової частини А 1008 сьогодні також повернувся в Україну.
"Щирі вітання родині Захисника! Швидкого повернення додому воїну!" - написав Погуляйко.
Нагадаємо, раніше стало відомо про визволення з полону ковельчанина Крушельницького Георгія.
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