З російського полону повернули лучанина. ВІДЕО

З російського полону повернули лучанина. ВІДЕО
Серед звільнених з російського полону військовослужбовців є ще один житель Волинської області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Кухарчук Петро Ростиславович, лучанин, 1973 року народження, боєць військової частини А 1008 сьогодні також повернувся в Україну.

"Щирі вітання родині Захисника! Швидкого повернення додому воїну!" - написав Погуляйко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про визволення з полону ковельчанина Крушельницького Георгія.


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Теги: лучанин, полон, війна, Кухарчук
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