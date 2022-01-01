Війська РФ не припиняють наступ на Лиманському і Бахмутському напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні і з РСЗВ обстріляла населені пункти Донецької та Херсонської областей. Війська РФ не припиняють наступу на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка на Харківщині.На Куп’янському напрямку війська РФ обстріляли райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни та Торське на Донеччині.На Бахмутському напрямку обстріли ворога зафіксовано у районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку на Донеччині.