Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»





Ввечері у п'ятницю, 30 грудня для лучан відкрилася ковзанка, а згодом і атракціони, повідомляє



Вхід на територію – з тротуару на проспекті Василя Мойсея. Тут облаштована каса для продажу квитків та місце, де можна взути ковзани. Ковзанка доступна з 10:00 до 21:00. Ввечері територія освітлюється гірляндою. Під час повітряних тривог луна-парк припиняє роботу.







Дорослий квиток коштує 200 гривень. Діти до 10 років можуть кататися за 100 гривень. Час катання не обмежений.







Одночасно на ковзанці може перебувати до 70 людей. Для новачків тут є опори у вигляді білих ведмедів та пінгвінів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на території стадіону «Авангард» запрацював київський луна-парк.Ввечері у п'ятницю, 30 грудня для лучан відкрилася ковзанка, а згодом і атракціони, повідомляє "Конкурент" Вхід на територію – з тротуару на проспекті Василя Мойсея. Тут облаштована каса для продажу квитків та місце, де можна взути ковзани. Ковзанка доступна з 10:00 до 21:00. Ввечері територія освітлюється гірляндою. Під час повітряних тривог луна-парк припиняє роботу.Дорослий квиток коштує 200 гривень. Діти до 10 років можуть кататися за 100 гривень. Час катання не обмежений.Одночасно на ковзанці може перебувати до 70 людей. Для новачків тут є опори у вигляді білих ведмедів та пінгвінів.

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