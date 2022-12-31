Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»

Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»
У Луцьку на території стадіону «Авангард» запрацював київський луна-парк.

Ввечері у п'ятницю, 30 грудня для лучан відкрилася ковзанка, а згодом і атракціони, повідомляє "Конкурент".

Вхід на територію – з тротуару на проспекті Василя Мойсея. Тут облаштована каса для продажу квитків та місце, де можна взути ковзани. Ковзанка доступна з 10:00 до 21:00. Ввечері територія освітлюється гірляндою. Під час повітряних тривог луна-парк припиняє роботу.

Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»


Дорослий квиток коштує 200 гривень. Діти до 10 років можуть кататися за 100 гривень. Час катання не обмежений.

Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»


Одночасно на ковзанці може перебувати до 70 людей. Для новачків тут є опори у вигляді білих ведмедів та пінгвінів.

Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»
Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»



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