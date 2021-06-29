У новому році в Луцькому пологовому першим народився хлопчик





Про це Сергій Сябрук.



Родовий процес у жінки розпочався в новорічну ніч. На світ немовля з’явилося 1 січня о 13:40. Новонароджений хлопчик – первісток у сім’ї.



«Мама поки що знаходиться в післяпологовій палаті. Це перші пологи у неї. Почуваються і малюк, і мама добре. Родина військових, дуже символічно», – сказав Сергій Сябрук.



Останнім у 2022-му в Луцького пологовому будинку також був хлопчик.



«31 грудня о 20:50 народився хлопчик. Вночі пологів не було. Закінчили рік хлопчиком і розпочали теж хлопчиком», – додав медик.



Нагадаємо, торік в ніч на 1 січня у Волинському перинатальному центрі першим народився хлопчик, а в Луцькому пологовому першою з’явилася на світ дівчинка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому пологовому будинку в новому 2023 році першим народився хлопчик, мама і тато якого є військовослужбовцями.Про це розповів Суспільному директор медзакладуРодовий процес у жінки розпочався в новорічну ніч. На світ немовля з’явилося 1 січня о 13:40. Новонароджений хлопчик – первісток у сім’ї.«Мама поки що знаходиться в післяпологовій палаті. Це перші пологи у неї. Почуваються і малюк, і мама добре. Родина військових, дуже символічно», – сказав Сергій Сябрук.Останнім у 2022-му в Луцького пологовому будинку також був хлопчик.«31 грудня о 20:50 народився хлопчик. Вночі пологів не було. Закінчили рік хлопчиком і розпочали теж хлопчиком», – додав медик.Нагадаємо, торік в ніч на 1 січня у Волинському перинатальному центрі першим народився хлопчик, а в Луцькому пологовому першою з’явилася на світ дівчинка.

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