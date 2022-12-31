Добрі новини від ВолиньPost у перший день 2023-го

Добра новина у тому, що настав 2023 рік, а він для України стане переможним! Добрих новин, попри усі складнощі, було чимало і у 2022-му, бо Україна демонструвала неймовірну стійкість, а українці і українки рятували один одного, допомагали армії, ішли до війська, волонтерили задля України за кордоном. Все ж на 2023 рік ми маємо великі надії, а головне ‒ надію на перемогу України!Сьогодні, у перший день 2023-го року, ми писали про таке:Студенти центру професійної освіти у Володимирі на ярмарку зібрали кошти на два Starlink для 14 бригади.Про це повідомили на сторінці ЦПО у фейсбуці.За кошти, які виручили на ярмарку, учнівський парламент “Профі” передав воїнам 14 ОМБр два Starlink, адже надійний зв’язок - це запорука перемоги.Голова учнівського парламенту “Профі” Дарина Сахарук подякувала воїнам за їх ратний подвиг і від імені учнівського колективу побажала усім захисникам переможного нового року та найшвидшого повернення додому живими та неушкодженими.У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.Про це повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.31 грудня напередодні Нового року з полону ворога звільнили в результаті обміну 140 українських захисників та захисниць.Це 35-й за ліком обмін, який був підготовлений Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Додому повертаються 82 бійці Збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з територіальної оборони, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3031 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,‒ РСЗВ – 423 (+0) од,‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,‒ літаків – 283 (+0) од,‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Додому, зокрема, повертаються троє волинян.Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року, з полону звільнені троє волинян: Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковникпривітав побратимів з Новим роком і вручив нагороди.Про це повідомляє пресслужба бригади.«Фронтова історія 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, її герої та їхні подвиги невдовзі, напевно, ляжуть в основу книг та фільмів. А поки що ми маємо унікальний шанс, який волею долі випав саме нам, - назавжди знищити одвічного ворога України, зробити 2023-ий роком Перемоги! І ми цей шанс не змарнуємо», - йдеться у дописі.Вітаємо воїнів та дякуємо!У Луцьку на території стадіону «Авангард» запрацював київський луна-парк.Ввечері у п'ятницю, 30 грудня для лучан відкрилася ковзанка, а згодом і атракціони, повідомляє "Конкурент".Вхід на територію – з тротуару на проспекті Василя Мойсея. Тут облаштована каса для продажу квитків та місце, де можна взути ковзани. Ковзанка доступна з 10:00 до 21:00. Ввечері територія освітлюється гірляндою. Під час повітряних тривог луна-парк припиняє роботу.Дорослий квиток коштує 200 гривень. Діти до 10 років можуть кататися за 100 гривень. Час катання не обмежений.Одночасно на ковзанці може перебувати до 70 людей. Для новачків тут є опори у вигляді білих ведмедів та пінгвінів.