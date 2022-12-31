Добрі новини від ВолиньPost у перший день 2023-го
01 січень, 23:30
Добра новина у тому, що настав 2023 рік, а він для України стане переможним! Добрих новин, попри усі складнощі, було чимало і у 2022-му, бо Україна демонструвала неймовірну стійкість, а українці і українки рятували один одного, допомагали армії, ішли до війська, волонтерили задля України за кордоном. Все ж на 2023 рік ми маємо великі надії, а головне ‒ надію на перемогу України!
Сьогодні, у перший день 2023-го року, ми писали про таке:
У волинському місті студенти на ярмарку зібрали кошти на Starlink для 14 ОМБр
Студенти центру професійної освіти у Володимирі на ярмарку зібрали кошти на два Starlink для 14 бригади.
Про це повідомили на сторінці ЦПО у фейсбуці.
За кошти, які виручили на ярмарку, учнівський парламент “Профі” передав воїнам 14 ОМБр два Starlink, адже надійний зв’язок - це запорука перемоги.
Голова учнівського парламенту “Профі” Дарина Сахарук подякувала воїнам за їх ратний подвиг і від імені учнівського колективу побажала усім захисникам переможного нового року та найшвидшого повернення додому живими та неушкодженими.
У 2022 році з полону звільнили понад 1500 українців
У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.
Про це повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.
31 грудня напередодні Нового року з полону ворога звільнили в результаті обміну 140 українських захисників та захисниць.
Це 35-й за ліком обмін, який був підготовлений Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Додому повертаються 82 бійці Збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з територіальної оборони, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.
31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3031 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,
‒ РСЗВ – 423 (+0) од,
‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
‒ літаків – 283 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),
‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина
У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Додому, зокрема, повертаються троє волинян.
Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.
Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.
Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року, з полону звільнені троє волинян: Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.
«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав побратимів з Новим роком і вручив нагороди.
Про це повідомляє пресслужба бригади.
«Фронтова історія 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, її герої та їхні подвиги невдовзі, напевно, ляжуть в основу книг та фільмів. А поки що ми маємо унікальний шанс, який волею долі випав саме нам, - назавжди знищити одвічного ворога України, зробити 2023-ий роком Перемоги! І ми цей шанс не змарнуємо», - йдеться у дописі.
Вітаємо воїнів та дякуємо!
Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»
У Луцьку на території стадіону «Авангард» запрацював київський луна-парк.
Ввечері у п'ятницю, 30 грудня для лучан відкрилася ковзанка, а згодом і атракціони, повідомляє "Конкурент".
Вхід на територію – з тротуару на проспекті Василя Мойсея. Тут облаштована каса для продажу квитків та місце, де можна взути ковзани. Ковзанка доступна з 10:00 до 21:00. Ввечері територія освітлюється гірляндою. Під час повітряних тривог луна-парк припиняє роботу.
Дорослий квиток коштує 200 гривень. Діти до 10 років можуть кататися за 100 гривень. Час катання не обмежений.
Одночасно на ковзанці може перебувати до 70 людей. Для новачків тут є опори у вигляді білих ведмедів та пінгвінів.
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Сьогодні, у перший день 2023-го року, ми писали про таке:
У волинському місті студенти на ярмарку зібрали кошти на Starlink для 14 ОМБр
Студенти центру професійної освіти у Володимирі на ярмарку зібрали кошти на два Starlink для 14 бригади.
Про це повідомили на сторінці ЦПО у фейсбуці.
За кошти, які виручили на ярмарку, учнівський парламент “Профі” передав воїнам 14 ОМБр два Starlink, адже надійний зв’язок - це запорука перемоги.
Голова учнівського парламенту “Профі” Дарина Сахарук подякувала воїнам за їх ратний подвиг і від імені учнівського колективу побажала усім захисникам переможного нового року та найшвидшого повернення додому живими та неушкодженими.
У 2022 році з полону звільнили понад 1500 українців
У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.
Про це повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.
31 грудня напередодні Нового року з полону ворога звільнили в результаті обміну 140 українських захисників та захисниць.
Це 35-й за ліком обмін, який був підготовлений Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Додому повертаються 82 бійці Збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з територіальної оборони, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
У новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.
31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3031 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
‒ артилерійських систем – 2021 (+5) од,
‒ РСЗВ – 423 (+0) од,
‒ засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
‒ літаків – 283 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 269 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
‒ крилаті ракети ‒ 723 (+12),
‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина
У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб. Додому, зокрема, повертаються троє волинян.
Раніше ми повідомляли про двох. Сьогодні ж стало відомо про повернення з полону ще одного волинянина.
Зокрема, додому повертається ще один уродженець міста Луцьк Сергій Шевчук, 1978 рік народження.
Таким чином, під час обміну, що відбувся вчора, 31 грудня 2022 року, з полону звільнені троє волинян: Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук.
«Їхні подвиги ляжуть в основу книг та фільмів»: воїни волинської князівської бригади отримали нагороди і подарунки
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав побратимів з Новим роком і вручив нагороди.
Про це повідомляє пресслужба бригади.
«Фронтова історія 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, її герої та їхні подвиги невдовзі, напевно, ляжуть в основу книг та фільмів. А поки що ми маємо унікальний шанс, який волею долі випав саме нам, - назавжди знищити одвічного ворога України, зробити 2023-ий роком Перемоги! І ми цей шанс не змарнуємо», - йдеться у дописі.
Вітаємо воїнів та дякуємо!
Як працює і скільки коштує нова ковзанка біля «Авангарду»
У Луцьку на території стадіону «Авангард» запрацював київський луна-парк.
Ввечері у п'ятницю, 30 грудня для лучан відкрилася ковзанка, а згодом і атракціони, повідомляє "Конкурент".
Вхід на територію – з тротуару на проспекті Василя Мойсея. Тут облаштована каса для продажу квитків та місце, де можна взути ковзани. Ковзанка доступна з 10:00 до 21:00. Ввечері територія освітлюється гірляндою. Під час повітряних тривог луна-парк припиняє роботу.
Дорослий квиток коштує 200 гривень. Діти до 10 років можуть кататися за 100 гривень. Час катання не обмежений.
Одночасно на ковзанці може перебувати до 70 людей. Для новачків тут є опори у вигляді білих ведмедів та пінгвінів.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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